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«РКС-Самара» предупреждают жителей о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю

4 апреля 2025 15:59
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Обратите внимание: работы есть и в выходные дни!

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание: работы есть и в выходные дни!

С 5 на 6 апреля запланирован ремонт на водоводе диаметром 700 мм на ул. Бакинской. Для этого придётся временно отключить холодную воду в домах. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, работы будут проведены в ночное время. Планируется, что ХВС будет отключено с 22:00 5 апреля до 06:00 6 апреля по адресам:

Пугачевский тракт, 8-82 по чёт. ст. МКД,

Медгородок (Зеленая-Бакинская)

Новомолодежный пер., 1-4 МКД

Грозненская, 25

Долотный пер., 7-16 МКД

Стромиловское шоссе, 116 км.

ул. Бакинская, 1-40 МКД

Пер. Кольчугинский/ ул. Арбатская

ул. Зелёная, 5-25 МКД

ул. Трубная 9

ул. Кишиневская, 1-17 МКД

ул. Фасадная, 2-28 МКД

ул. Нефтяников, 2-49 МКД

ул. 40 лет Пионерии, 4-24 МКД

ул. Калининградская,1-52 МКД

Молодежный пер, 3-23 МКД

ул. Молдавская, 1-24 МКД

Торговый пер., 1-28 МКД

ул. Арбатская, 1-9 МКД

ул. Ковровская, 4-8 МКД

ул. Стадионная, 1-12а  МКД

ул. Рижская, 1-9 МКД

ул. Медицинская, 1-17 МКД

ул. Придорожная, 1-17 МКД

ул. Фестивальная, 1-6 МКД

ул. Восковая, 3-9 МКД

ул. Липяговская, 1-9 МКД

ул. Эльтонская, 1-31 частный сектор, 4-8 МКД

Строителей пер., 1-11 МКД

ул. Опорная, 1-13 частный сектор

ул. Олонецкая, 1-29 частный сектор

ул. Вологодская, 1-14 частный сектор

ул. Красный Кряжок, 1-103 частный сектор

ул. Ржевская, 1-37 частный сектор

ул. Собинская, 1-25 частный сектор

ул. Боровая, 4-30 частный сектор

ул. Трубная, 1-53 частный сектор

Адрес установки бойлера: ул. Фасадная, д. 20.

8 апреля будет отключена водопроводная линия для замены задвижки диаметром 300 мм. Для этого с 09:30 до 18:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Мориса Тореза, 117, 119, 125, 129, 131.

Адрес установки бойлера: ул. Мориса Тореза, 115.

Также 8 апреля заменим узел на водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Ново-Садовой. Холодное водоснабжение будет отключено с 08:00 до 23:00 по адресам: ул. Губанова, 15; ул. Ново-Садовая, 246а, 252, 238; ул. Солнечная, 43, 41в, 43а, 41а,43Б, 36Б.

9 апреля планируется замена запорной арматуры на линии диаметром 300 мм на 3-й просеке. В связи с этим будет отключено холодное водоснабжение с 10:00 до 19:00 по адресам: 3 просека, 150, 250.

Адрес установки бойлера: 3 просека, 150.

10 апреля в связи с установкой и заменой задвижек на водопроводной линии В-41 диаметром 600 мм будет отключено холодное водоснабжение с 10:00 10.04.2025 до 03:00 11.04.2025 по адресам: ул. Рыльская, 13/19а, 15, 17а, 19, 23/5; Южный пр., 501А.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

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