«РКС-Самара» предупреждают жителей о ремонтно-профилактических работах на неделю

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

10 декабря планируется заменить участок водопроводной линии и установить запорную арматуру на сетях на ул. Красноармейской. Для этого с 8:00 10.12.2024 до 08:00 11.12.2024 холодная вода будет отключена по адресам:

ул. Спортивная, 1, 3,3А, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 11, 13, 13А, 13Б, 13В, 15, 17;

ул. Красноармейская, 1А, 104, 104А, 104Б, 104В, 117, 119, 121, 125, 125А, 127А, 129, 129А;

ул. Комсомольская площадь, 2/3;

ул. Агибалова, 12.

11 декабря для замены запорной арматуры диаметром 300 мм на ул. Коммунистической будет отключено холодное водоснабжение с 10:00 до 15:00 по адресам:

ул. Мичурина, 9, 11 ,17;

ул. Дачная, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Чернореченская, 18, 20, 22, 24, 32, 34;

ул. Коммунистическая, 10, 12, 14, 18, 22;

ул. Клиническая, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35;

ул. Владимирская, 22, 26, 30, 34, 38.

Адрес установки бойлера: ул. Коммунистическая, 22А.

12 декабря планируется замена задвижки диаметром 800 мм на ул. Антонова-Овсеенко. С 10:00 12.12.2024 до 08:00 13.12.2024 холодная вода будет отсутствовать по адресам: ул. Советской Армии, 120, ул. Антонова-Овсеенко, 59, 59А, 59Б, 59В, ул. Блюхера, 19.

Также 12 декабря будет заменён пожарный гидрант в п. Малый Сорокин Хутор. В связи с этим холодное водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 13:00 по адресу: п. Малый Сорокин Хутор, ул. Демократическая, 75.

Ещё 12 декабря для замены узла на ул. Демократической будет отключено холодное водоснабжение с 10:00 до 22:00 по адресам: ул. Демократическая, 35, 41, 45.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.