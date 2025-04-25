«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на предстоящую неделю

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

29 апреля планируем заменить задвижки диаметром 300 и 400 мм на ул. Чёрновская магистраль и устранить утечку из колодца на ул. Мориса Тореза. Для этого с 10:00 29.04.2025 до 05:00 30.04.2025 будет отключено ХВС по адресам:

ул. Авроры, 157, 161, 163, 163а, 165а, 167, 169, 114а, 114б;

ул. Печерская, 47, 49, 51, 53;

ул. Гагарина, 75а, 77/159, 74, 76, 82, 82а, 78, 84, 84а, 86;

ул. Энтузиастов, 26, 27, 28, 29;

ул. Уссурийская, 2, 2а, 3;

ул. Артемовская, 44, 46, 48, 50;

ул. Мориса Тореза 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78- ч/сектор, 79 (МКД 10-эт);

ч/сектор по Чёрновской магистрали, пер. Строителей, пер. Водников, пер. Электриков, пр. Среднему;

ул. И. Булкина 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 5, 9, 11- ч/сектор.

Также 29 апреля будет проведён демонтаж и монтаж запорной арматуры диаметром 100 мм и технологической схемы диаметром 100 мм на пр. Ленина. Холодную воду придётся отключить с 10:00 до 14:00 в домах по адресам: пр. Ленина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ул. Первомайская, 30, ул. Ново-Садовая, 5, 7, 13, 15.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Фото: freepik.com