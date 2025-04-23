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"РКС-Самара" предупреждает жителей о подозрительных листовках

23 апреля 2025 16:57
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«РКС-Самара» просит жителей игнорировать подозрительные листовки о поверке счётчиков.

«РКС-Самара» предупреждает жителей о появлении в почтовых ящиках листовок с информацией об обязательной поверке счетчиков до 30 апреля. Невыполнение этих действий якобы скажется на росте тарифов за холодное водоснабжение.

Данные листовки не имеют никакой юридической силы и являются информационным рекламным материалом недобросовестных фирм. Сроки поверки счётчиков указаны в паспорте прибора учёта и в квитанции за услуги ХВС.

Также «РКС-Самара» напоминает о необходимости своевременной передачи показаний счетчиков с 7 по 23 число каждого месяца. Поэтому сегодня – последний день, чтобы направить сведения в компанию. В противном случае, сумма платежа за ХВС будет начисляться по нормативу в соответствии с количеством зарегистрированных жильцов.

Передать показания можно следующими способами:

- через личный кабинет или без регистрации на сайте www.samcomsys.ru с 7 по 23 число

- через мобильное приложение «РКС-Самара» с 7 по 23 число

- через мобильное приложение АО Почта Банк с 7 по 20 число

- через голосового робота по тел. 207-25-40

- через чат-бот Елена СКС в мессенджере Телеграм: https://t.me/rks_samara_bot

 

Фото:  "РКС-Самара" 

Теги: РКС-Самара Самара

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