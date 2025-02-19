"РКС-Самара" напоминают о важности передачи показаний счётчиков

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Напоминаем, что до 23 февраля включительно «РКС-Самара» принимают показания индивидуальных приборов учёта водопотребления. Абонентам, которые оплачивают воду по счётчикам, нужно обязательно передать показания своих ПУ. Сделать это можно несколькими способами:

Напоминаем способы передачи показаний счётчиков:

- через личный кабинет или без регистрации на сайте www.samcomsys.ru с 7 по 23 число

- через мобильное приложение «РКС-Самара» с 7 по 23 число

- через мобильное приложение АО Почта Банк с 7 по 20 число

- через голосового робота по тел. 207-25-40

- через чат-бот Елена СКС в мессенджере Телеграм: https://t.me/rks_samara_bot

Передавать показания нужно каждый месяц, тогда начисления будут точными и оплата будет выставляться только за потреблённый объём воды. В ином случае - оплата по нормативу, с увеличивающим коэффициентом.

Регулярность нужна и в оплате коммунальных услуг: в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов определена дата, до которой необходимо внести платежи за холодную воду и канализацию -10 число каждого месяца. Своевременная и полная оплата - это основа бесперебойной и надёжной работы системы водоснабжения и водоотведения.

Благодарим всех абонентов, которые регулярно и вовремя передают показания счётчиков и оплачивают квитанции.