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Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю.
«РКС-Самара»: адреса, где возможны кратковременные отключения ХВС для ремонтных работ
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«РКС-Самара»: адреса, где возможны кратковременные отключения ХВС для ремонтных работ

18 апреля 2025 17:21
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Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

21 апреля планируем заменить трубопровод для подрядной организации на пр. Кирова.  Для этого с 10:00 до 20:00 будет отключено ХВС по адресам: пр. Кирова, 229, 229А, 231; ул. Черемшанская, 131.

22 апреля в связи с заменой узла диаметром 300 мм на ул. Ново-Садовой придётся отключить холодную воду с 09:00 до 17:00 по адресу: ул. Губанова, 15.

23 апреля запланированы работы на НСП №51: замена трубопровода диаметром 150 мм, ремонт запорной арматуры диаметром 150 мм, ремонт насосных агрегатов 30 кВт. На период с 10:00 до 12:55 будет отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Чернореченская, 42, 42А, 44, 48, 50, 61, 61А, 63, 67, 69, 71; ул. Киевская, 5; пр. Карла Маркса, 22-30; ул. Осипенко, 134-138, 142, 144-Л.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: РКС-Самара Самара

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