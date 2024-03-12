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Профессиональное мастерство сотрудниц «Т Плюс» отмечено главой Тольятти

12 марта 2024 15:19
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Николай Ренц отметил благодарственными письмами трех сотрудниц ПАО «Т Плюс».

Глава г.о. Тольятти Николай Ренц отметил благодарственными письмами трех сотрудниц ПАО «Т Плюс». Торжественное награждение прошло в рамках праздничного мероприятия в честь Международного женского дня.

Благодарственными письмами за добросовестный, плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство и значительный личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Тольятти награждены лаборант химической лаборатории ТЭЦ ВАЗа Наталья Королева, машинист-обходчик по турбинному оборудованию Тольяттинской ТЭЦ Татьяна Пряничникова и машинист насосных установок Тольяттинских тепловых сетей Светлана Федисова.

«Стараниями энергетиков наш город становится уютным, красивым и теплым. Причем теплым не только из-за комфортной температуры в квартирах, а потому что персонал работает ответственно, с душой. И значительный вклад в дело обеспечения качественного и бесперебойного тепло- и водоснабжения привносит женская часть коллектива, за что им благодарны все горожане», - поздравил присутствующих Николай Ренц.

Теги: Т ПЛЮС Тольятти

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