Приставы конфисковали автомобили должников за тепловую энергию в Самаре

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Судебные приставы при участии представителей АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели очередной рейд по неплательщикам Промышленного района Самары.

о итогам мероприятия были конфискованы автомобили CITROEN и SUBARU FORESTER. Общий долг двух клиентов энергокомпании за полученную тепловую энергию составляет около 500 тысяч рублей.

Оба жителя областной столицы неоднократно информировались о наличии задолженности за тепло и возможных негативных последствиях. Однако все обращения со стороны энергетиков и судебных приставов были проигнорированы. Теперь у злостных неплательщиков есть 5 дней на полное погашение задолженности за тепло, иначе оба автомобиля будут выставлены на торги.

«Следует отметить, что неоплата тепла за 2 месяца грозит клиенту судебным разбирательством. Кроме того, наличие задолженности за полученное тепло способно испортить кредитную историю гражданина, которого ожидает попадание в «чёрный список» банков. Мы призываем клиентов не доводить ситуацию с задолженностью до крайности, а обращаться к энергетикам за консультацией», - руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Для оплаты услуг энергокомпании можно воспользоваться дистанционными сервисами. Сделать это можно на сайте компании или в Личном кабинете клиента.