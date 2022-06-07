Подходит к завершению голосование за схему оплаты за тепло в Самарской области 

128

До 10 июня 2022 года жители Самарской области имеют возможность проголосовать за удобную схему оплаты отопления, приняв участие в опросе на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». По состоянию на 7 июня, 68% проголосовавших выбрали оплату отопления исключительно в отопительный сезон. 29% клиентов готовы сохранить существующий порядок с оплатой равными долями в течение всего года. Оставшиеся 4% затруднились дать ответ.

Напомним, что большая часть потребителей тепловой энергии Самарской области, дома которых оборудованы общедомовыми приборами учета, оплачивает отопление равными долями в течение всего года (1/12). Другие регионы Приволжского федерального округа уже отказались от этой схемы в пользу 1/7, т.е. оплаты исключительно в отопительный период. Такой подход позволяет жителям оценивать ежемесячное потребление тепла и влиять на объем начислений с помощью энергосберегающих мероприятий. Также при оплате по 1/7 жители не получают ежегодную корректировку по итогам предыдущего года.

Голосование на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» продлится до 10 июня 2022 года. Принять участие в опросе можно здесь. Следует отметить, что жители свыше 900 многоквартирных домов региона из числа клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», не дожидаясь итогов опроса, самостоятельно перешли на оплату тепла по 1/7.

Фото: pexels