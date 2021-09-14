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По улице Победы в Самаре будет ограничено движение транспорта

14 сентября 2021 19:15
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В связи с обновлением теплотрассы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы по улице Победы на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта: с 03:00 15 сентября до 05:00 17 сентября на участке между домами № 105 и № 109 по улице Победы.

Также в вышеуказанный период времени общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 6, 8, 21, 27, 30, 34, 38, 41, 75, 89, 217, 226, 229, 247, 253, 268) изменит трассы следования.

Подробнее со схемами организации движения можно ознакомиться в приложениях.

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