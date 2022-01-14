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По прогнозу во второй половине дня в Самаре возобновятся осадки. Максимально используется время, чтобы устранить последствия предыдущего снегопада.

"Сегодня по прогнозу погоды обещают ещё такое же количество осадков. Мы не снижаем темп работы. Главам районов поставила задачу лично контролировать работу управляющих компаний, ТСЖ,ЖСК. Мы выводим на уборку улиц города максимальное количество техники, дорожных рабочих, привлекаем дополнительную технику для вывоза снега", - прокомментировала Глава Самары Елена Лапушкина.