Плату за текущий ремонт дома в России выделят в отдельный платеж

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В платежной квитанции может появиться отдельная новая строчка — «Текущий ремонт». Как выяснили «Известия», такой законопроект с поправками в Жилищный кодекс в ближайшее время внесут на рассмотрение Госдумы представители фракции «Единая Россия», в том числе глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, зампред того же комитета Светлана Разворотнева, депутат ГД от Республики Татарстан Марат Нуриев и другие парламентарии.

В документе, который есть у «Известий», сообщается, что он разработан в целях совершенствования процедуры планирования текущего ремонта, порядка начисления платы за содержание жилого помещения, а также повышения прозрачности и целевого расходования средств, собранных с жильцов. При этом разработчики инициативы ссылаются на стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ РФ на период до 2030 года, в которой прописаны задачи по совершенствованию моделей ценообразования в сфере управления жильем.