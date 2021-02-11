Пирамиды вернулись к домам самарских должников

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«РКС-Самара» продолжают напоминать о долгах за холодную воду и канализацию.

Пирамида должника, появившаяся в Самаре в 2018 году, продолжает напоминать о необходимости платить за водоснабжение и водоотведение вовремя и в полном объёме. Почти весь 2020 год специалисты «РКС-Самара» не устанавливали пирамиды, а в 2021 эти нестандартные напоминания вновь появились перед домами особо крупных должников.

В январе-феврале установлено 10 пирамид на улицах Офицерской, Войкова, Щорса и других. Для того чтобы перед частным домом появилась пирамида, необходимо не только иметь долги свыше 15 000 рублей, но и не откликаться на уведомления, прятаться от сотрудников ресурсоснабжающего предприятия.

Общая сумма долга десяти самарцев, которые в 2021 году увидели перед своим домом пирамиду должника, составляет почти полмиллиона рублей – 449 938 р.





