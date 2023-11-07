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ПАО «Т Плюс» организовало экскурсию на ТЭЦ ВАЗа для учащихся «Кванториума»

7 ноября 2023 20:14
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По окончании экскурсии ребят ждал горячий чай с пирогами и сувениры от энергетиков.

ПАО «Т Плюс» организовало экскурсию на ТЭЦ ВАЗа для воспитанников Центра технического творчества «Кванториум» (Тольятти). Мероприятие прошло в рамках акции «Билет в будущее», направленной на привлечение в отрасль молодых и перспективных кадров.

Об истории создания ТЭЦ Волжского автозавода, специфике работы энергетического оборудования и современных технологиях в энергетике ребятам рассказали технический директор – главный инженер станции Валерий Ратницын и начальник производственно-технического отдела Евгений Сарычев. После этого экскурсанты посетили котельный и турбинный цеха, химическую лабораторию и главный щит управления, а также осмотрели дымовую трубу и градирню. По окончании экскурсии ребят ждал горячий чай с пирогами и сувениры от энергетиков.

«Мы проводим целую серию профориентационных мероприятий для старшеклассников – от тематических лекций до компьютерных игр. Данная экскурсия позволила наглядно донести до ребят специфику большой энергетики, познакомив их с работой крупнейшей электростанции региона», - отметила заместитель директора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по персоналу и организационному развитию Галина Никонова.

В рамках сотрудничества с «Т Плюс» воспитанники «Кванториума» уже встречались с руководством энергокомпании, знакомились с работой Лаборатории металлов и сварки, а также получили техническое задание на изготовление робота для обследования состояния тепловых сетей.

Теги: Т ПЛЮС Тольятти

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