От Волги и до посёлка: депутаты гордумы Самары проверили готовность новых водоводов для Управленческого

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Депутаты Думы г.о. Самара, не так давно посетившие Городские очистные канализационные сооружения, сегодня проверили готовность ещё одного крупного проекта «РКС-Самара» - строительство двух водоводов диаметром 600 мм в посёлок Управленческий.

Осмотр начали с начальной точки - первого подъёма насосно-фильтровальной станции в Студёном овраге, где вода забирается из Волги и насосами поднимается на высоту 110 метров ко второму подъёму на очистные сооружения. Там очищенная и подготовленная, она идёт в резервуары чистой воды и затем в городскую распределительную сеть. Депутатам показали здание новой насосной станции, которая будет поднимать волжскую воду ещё выше и по новым трубам направлять её к Управленческому. Попутно посмотрели защитное сооружение, признанное одним из лучших на региональном и окружном уровнях, а также многофункциональный класс для обучения и тренировок по ГО и ЧС.

По дороге к Управленческому посетили канализационную насосную станцию №19 - она отремонтирована и оформлена по производственным стандартам и сейчас является, можно сказать, эталоном для остальных объектов такого плана.

Экскурсия завершилась неподалёку от самого посёлка - на ул. С.Лазо и Волжском шоссе. Там депутаты городской думы осмотрели весь комплекс технологических зданий и сооружений, предназначенных для снабжения Управленческого мягкой волжской водой: насосную станцию, резервуары чистой воды, здание реагентного хозяйства. Сейчас водоснабжение посёлка осуществляется из подземных источников. «Подземная вода имеет повышенную жёсткость и большое содержание железа, таковы гидрологические условия Самарского региона, - поясняет директор по качеству «РКС-Самара» Юлия Егорова, - современные технологии водоподгтовки позволяют привести в норму железо, но вот снизить жёсткость очень сложно. Поэтому было принято техническое решение о строительстве водоводов для снабжения посёлка именно водой из Волги».

Проект стоимостью 1,5 млрд рублей был реализован по инвестпрограмме «РКС-Самара»: строительные работы завершены, проводятся гидравлические испытания и пуско-наладочные работы сетей, насосного оборудования. «Мы показали то, что уже сделано, чтобы и депутаты, и жители могли убедиться: вода уже здесь, - подчеркнул главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков. - Нам нужно теперь отработать технологическую цепочку смешения воды из скважин и из Волги и корректного переключения на новую схему водоснабжения посёлка».

Председатель Думы Алексей Дегтев отметил: «Обеспечение Управленческого мягкой волжской водой - стратегически важно как для самих жителей, так и для будущего развития района, будущего строительства жилых и производственных зданий. Это большая победа для нашего города и региона. Продолжайте в том же духе».

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»