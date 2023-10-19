Я нашел ошибку
Главные новости:
Возможность стать самозанятым появилась у жителей региона с 1 января 2020 года.
Более 50 млрд рублей составил суммарный доход самозанятых Самарской области
На мероприятии ожидается присутствие рекордного числа участников – более пяти тысяч человек из 50 стран. 
Делегация 63 региона – участник международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Сын и теща Стаса Намина были убиты в подмосковном коттедже
37 психологов в государственных медучреждениях оказывают поддержку женщинам, которые оказались в ситуации репродуктивного выбора.
В женских консультациях губернии работают 55 кабинетов медико-социальной помощи
Депутаты проверили готовность крупного проекта «РКС-Самара» - строительство двух водоводов диаметром 600 мм в посёлок Управленческий. 
От Волги и до посёлка: депутаты гордумы Самары проверили готовность новых водоводов для Управленческого
В один из выходных дней он с супругой прогуливался по самарским улицам.
Сотрудник УФСИН СО задержал вора в Самаре
Защита детства в современном обществе, создание условий для воспитания здорового, образованного молодого поколения – абсолютные приоритеты работы областного Правительства.
Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области принимает участие в XXI Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах России в Хабаровске
В конкурсе могут принять участие магистранты и студенты уровня специализированного высшего образования действующего пилотного проекта очной формы обучения.
СамГТУ и Самарский университет стали участниками Стипендиального конкурса Фонда Потанина 2023-2024
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.37
0.02
EUR 102.91
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

От Волги и до посёлка: депутаты гордумы Самары проверили готовность новых водоводов для Управленческого

19 октября 2023 15:52
107
Депутаты проверили готовность крупного проекта «РКС-Самара» - строительство двух водоводов диаметром 600 мм в посёлок Управленческий. 

Депутаты Думы г.о. Самара, не так давно посетившие Городские очистные канализационные сооружения, сегодня проверили готовность ещё одного крупного проекта «РКС-Самара» - строительство двух водоводов диаметром 600 мм в посёлок Управленческий. 

Осмотр начали с начальной точки - первого подъёма насосно-фильтровальной станции в Студёном овраге, где вода забирается из Волги и насосами поднимается на высоту 110 метров ко второму подъёму на очистные сооружения. Там очищенная и подготовленная, она идёт в резервуары чистой воды и затем в городскую распределительную сеть. Депутатам показали здание новой насосной станции, которая будет поднимать волжскую воду ещё выше и по новым трубам направлять её к Управленческому. Попутно посмотрели защитное сооружение, признанное одним из лучших на региональном и окружном уровнях, а также многофункциональный класс для обучения и тренировок по ГО и ЧС.

По дороге к Управленческому посетили канализационную насосную станцию №19 - она отремонтирована и оформлена по производственным стандартам и сейчас является, можно сказать, эталоном для остальных объектов такого плана.

Экскурсия завершилась неподалёку от самого посёлка - на ул. С.Лазо и Волжском шоссе. Там депутаты городской думы осмотрели весь комплекс технологических зданий и сооружений, предназначенных для снабжения Управленческого мягкой волжской водой: насосную станцию, резервуары чистой воды, здание реагентного хозяйства. Сейчас водоснабжение посёлка осуществляется из подземных источников. «Подземная вода имеет повышенную жёсткость и большое содержание железа, таковы гидрологические условия Самарского региона, - поясняет директор по качеству «РКС-Самара» Юлия Егорова, - современные технологии водоподгтовки позволяют привести  в норму железо, но вот снизить жёсткость очень сложно. Поэтому было принято техническое решение о строительстве водоводов для снабжения посёлка именно водой из Волги».

Проект стоимостью 1,5 млрд рублей был реализован по инвестпрограмме «РКС-Самара»: строительные работы завершены, проводятся гидравлические испытания и пуско-наладочные работы сетей, насосного оборудования. «Мы показали то, что уже сделано, чтобы и депутаты, и жители могли убедиться: вода уже здесь, - подчеркнул главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков. - Нам нужно теперь отработать технологическую цепочку смешения воды из скважин и из Волги и корректного переключения на новую схему водоснабжения посёлка».

Председатель Думы Алексей Дегтев отметил: «Обеспечение Управленческого мягкой волжской водой - стратегически важно как для самих жителей, так и для будущего развития района, будущего строительства жилых и производственных зданий. Это большая победа для нашего города и региона. Продолжайте в том же духе».

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жителям рекомендуется сделать запас воды. Также будет организован подвоз питьевой воды бойлерами
18 октября 2023, 20:14
«РКС-Самара»: 19 октября при замене задвижек на пр. Карла Маркса будет временно отключено холодное водоснабжение
Жителям рекомендуется сделать запас воды. Также будет организован подвоз питьевой воды бойлерами ЖКХ
1026
Параллельно на ул. Подшипниковой идёт ремонт тротуара: сотрудники муниципальной дорожной службы вместо асфальта кладут плитку.
17 октября 2023, 14:11
Специалисты «РКС-Самара» готовят Аллею хорошего настроения на улице Подшипниковой к зиме
Параллельно на ул. Подшипниковой идёт ремонт тротуара: сотрудники муниципальной дорожной службы вместо асфальта кладут плитку. ЖКХ
391
У должников есть время оплатить накопившиеся квитанции до конца октября.
16 октября 2023, 15:18
«РКС-Самара»: жителей Куйбышевского района предупредили о грядущем отключении услуг за долги
У должников есть время оплатить накопившиеся квитанции до конца октября. ЖКХ
676

В центре внимания
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
402
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
17 октября 2023  11:51
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
485
Всего в форуме участвуют представители 130 стран. Делегация из России – одна из самых представительных.
16 октября 2023  19:57
Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме «Один пояс - один путь» в Пекине
967
В РФ могут ввести выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
16 октября 2023  09:00
В РФ могут установить выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
501
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
15 октября 2023  12:24
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
661
Весь список