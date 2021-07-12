Осталось всего 7 дней до завершения приема заявок на участие в конкурсе «Лучшие УК и ТСЖ»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Береговую линию загрязняют не только отдыхающие, но и дачники – не все садовые товарищества заключили договоры с региональным оператором по вывозу ТКО.
Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов навести порядок на береговой линии в течение двух недель 
Среди победителей – юные таланты, ученики музыкальных школ, воспитанники Домов культуры и ведущих творческих коллективов Самарского региона.
Юные артисты из Самарской области стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Звезды народного искусства»
О текущей ситуации в школах Самары  Дмитрию Азарову доложила Елена Лапушкина 
На оперативном совещании в облправительстве обсудили ход приемной кампании в первые классы
Малыша принесли через неделю после первого косуленка.
Сотрудники Самарского зоопарка выбрали имя для второго спасенного детеныша косули
Экипажи самарского филиала ЦСКА уверенно выступили на чемпионате, завоевав 5 медалей турнира, а на международных состязаниях - 7 комплектов наград.
Триумф самарских вертолетчиков на международном турнире в Конаково
Препаратом «Спутник V».
Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов прошёл второй этап вакцинации
Благоустроят следующие дворовые территории: Осипенко, 14, Гагарина, 60, Мичурина, 139,139Б,141. 
В Октябрьском районе Самары обновляют внутриквартальные проезды и дворы
На протяжении форума среди резидентов формируется рейтинг активности.
Открыта регистрация на Молодежный форум ПФО «iВолга», который пройдет онлайн
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.63
0.16
EUR 88.61
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте продолжаются
Госавтоинспекция СО в выходные дни провела масштабные рейдовые мероприятия
В Самаре пройдет историческая лекция-диспут о жизни императора Николая II и его семьи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Осталось всего 7 дней до завершения приема заявок на участие в конкурсе «Лучшие УК и ТСЖ»

12 июля 2021 17:17
144
Победители акции в этом году получат в подарок сертификаты на приобретение материалов и техники для обслуживания придомовых территорий.

Первые 15 управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) Самарской области подали заявки на участие в акции «Лучшие УК и ТСЖ», организатором которой выступает АО «ЭнергосбыТ Плюс». У желающих получить призы от энергосбытовой компании осталось всего 7 дней: прием заявок продолжится до 18 июля 2021 года.

Акция «Лучшие УК и ТСЖ» в Самарской области проходит третий год подряд. Ее участниками могут стать обслуживающие организации, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс». Комиссия экспертов энергокомпании будет оценивать УК и ТСЖ по целому ряду критериев: своевременная оплата поставки теплоресурсов, наличие исправно работающих общедомовых приборов учета, а также индивидуальных счетчиков ГВС в квартирах жильцов. Победители акции в этом году получат в подарок сертификаты на приобретение материалов и техники для обслуживания придомовых территорий.

«Акция «Лучшие УК и ТСЖ» в очередной раз доказывает, что в нашем регионе есть множество компаний, грамотно управляющих своим жилым фондом, не имеющих долгов перед поставщиками ресурсов и проявляющих заботу о собственниках жилья. Важно поощрять их и тиражировать успешный опыт. Причем сами жильцы могут проявить активность и выдвинуть свою обслуживающую организацию на участие в акции», -  подчеркнул директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Заявки на конкурсную комиссию можно отправить до 18 июля 2021 года по электронному адресу samara@esplus.ru. В заявке требуется указать наименование управляющей организации, номер счета, контактное лицо, адрес электронной почты и телефон для связи. Шорт-лист лидеров конкурса станет известен до 20 сентября, и к концу ноября определятся победители 2021 года. В общей сложности подарки от энергетиков получат десять коммунальных организаций, работающих в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

 

Теги: акция ЭнергосбыТ Плюс

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ее победители получат от энергокомпании подарки для отдыха на природе.
07 июля 2021, 17:57
Акция «На дачу без долгов!» ставит рекорды по сборам просроченной задолженности за тепло
Ее победители получат от энергокомпании подарки для отдыха на природе. ЖКХ
798
Жители региона, имеющие договор с энергокомпанией, получили возможность выиграть подарки для отдыха на природе.
03 июня 2021, 17:22
В Самарской области «ЭнергосбыТ Плюс» запустил новую акцию «На дачу – без долгов»
Жители региона, имеющие договор с энергокомпанией, получили возможность выиграть подарки для отдыха на природе. ЖКХ
830
В качестве приза - «кэшбэк» за оплату коммунальных услуг.
24 мая 2021, 17:54
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут получить кэшбэк при оплате тепла
В качестве приза - «кэшбэк» за оплату коммунальных услуг. ЖКХ
847

В центре внимания
Дмитрий Азаров призвал правоохранительные органы и жителей региона объединить усилия в поиске преступников, которые совершили поджог леса.
12 июля 2021  17:42
Дмитрий Азаров поручил разработать комплексную систему мер безопасности тольяттинских лесов
152
В городе объявлена масштабная акция помощи людям, которые принимают участие в тушении пожара.
12 июля 2021  17:40
Жители Тольятти, волонтеры и активисты «Единой России» принимают участие в ликвидации последствий лесного пожара
169
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
12 июля 2021  11:56
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
474
С 12 июля меняется расписание движения пригородных поездов на участке Жигулевское Море - Самара
12 июля 2021  10:42
С 12 июля меняется расписание движения пригородных поездов на участке Жигулевское Море - Самара
357
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
12 июля 2021  09:12
Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали
377
Весь список