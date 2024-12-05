Около 4 000 уборщиков задействованы в очистке и противогололедной обработке улиц и дворов Самары

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Коммунальные и дорожные службы Самары задействовали 294 единицы спецтехники для механизированной уборки и обработки территорий от гололеда. Вручную трудятся около 4 000 дворников, дорожных рабочих и других сотрудников муниципальных предприятий и учреждений. Основные работы организованы на тротуарах, в общественных пространствах, во дворах. По поручению Ивана Носкова профильные службы переведены в режим повышенной готовности перед прогнозируемыми снегопадами и понижением температуры воздуха до -11 градусов.

«Отсутствие серьезных осадков не повод расслабляться. Коммунальные и дорожные службы Самары готовы, чтобы при первой необходимости спецтехника и персонал могли усилить работу по расчистке города и противогололедной обработке. Влажность сейчас высокая, а в ночные и утренние часы заморозки, поэтому особое внимание прошу обратить на превентивное использование реагентов, – подчеркнул заместитель главы города Самары Александр Андриянов. – Мы усиливаем контроль за своевременной уборкой дорог, тротуаров, подходов к остановочным пунктам, соцучреждениям и пешеходным переходам. Управляющие компании и ТСЖ должны уделить особое внимание обработке входных групп в домах».

За минувшие сутки в Самаре применили более 40 т противогололедных материалов. Для качественной и безопасной очистки наледи вдоль 94 участков дорог местного значения действует ограничение парковки.

«Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим на дорогах, быть внимательными к знакам дорожного движения. Совместно с ГИБДД мы вводим ограничение парковки вдоль сложных участков дорог: где-то парковка запрещена постоянно, где-то ограничения действуют по дням недели, четным или нечетным датам либо в определенные часы. До конца декабря планируем увеличить количество локаций, где парковаться нельзя в течение всего зимнего периода», – рассказал Александр Андриянов.

По поручению и.о. главы Самары при минусовых температурах, а также при частых переходах через нулевую отметку профильные службы сосредоточили усилия на противогололедной обработке и своевременном удалении остатков наледи.

Фото: Администрация Самары