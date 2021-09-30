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Новый выпуск проекта "Музей воды идёт к вам": арифмометр Однера

30 сентября 2021 16:32
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Первый учёт воды вели на портативных механических вычислительных машинах.  

Вышел новый выпуск проекта "Музей воды идёт к вам": рассказываем о работе портативных вычислительных машин - арифмометрах.

С появлением водопровода в Самаре вода, как долгожданный и ценный ресурс, сразу попала под строгий учёт. К системе водоснабжения подключали всё больше домов, нужно было рассчитывать потребление, выставлять счета. Первые расчёты сотрудники водопроводной отрасли делали на портативных механических машинах - арифмометрах. 

В Музее истории самарского водопровода хранятся два образца этой техники. Первый - арифмометр Однера, названный так по имени своего создателя - русского механика шведского происхождения Вильгодта Теофила Однера. На арифмометрах можно было проводить сложение, вычитание, умножение и деление, это были очень точные машины, они активно использовались практически по всему миру вплоть до появления калькуляторов. 

Однер наладил производство таких машин на заводе в Санкт-Петербурге в 1890 году. Через 34 года предприятие перенесли в Москву и арифмометры стали выпускать под маркой «Феликс». Это как раз второй арифмометр, который украшает коллекцию музея воды в «РКС-Самара».  

***

2021 год – юбилейный: самарскому городскому водопроводу исполняется 135 лет. К этой дате «РКС-Самара» подготовили квартальный календарь с экспонатами музея истории самарского водопровода. На страницах календаря размещены фотографии  некоторых любопытных экспонатов: документов ХIХ и ХХ веков о водоснабжении города, деревянной водопроводной трубы, уникальных крышек колодцев и запорной арматуры 1886 года. Всё это и другие интересные предметы, имеющие отношение к истории водоснабжения и водоотведения, можно увидеть в музее на Городской водопроводной станции.

В условиях ограничительных мероприятий экскурсии временно не проводятся, поэтому музей истории самарского водопровода придёт к своим посетителям сам. В инстаграм-аккаунте rks_samara появляются ежемесячные виртуальные экскурсии и рассказы об экспонатах из юбилейного календаря.

 

Фото:    «РКС-Самара»

 

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