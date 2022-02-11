Ночью в Самаре вывезут снег с ряда улиц

148

В ночь с 11 на 12 февраля вывоз снега на полигоны запланирован, в том числе, на следующих участках:

- кольцо Бакинской,

- Бакинская от Пугачевского тракта до Медицинской,

- Арцыбушевская от Красноармейской до Л. Толстого,

- Галактионовская от Вилоновской в сторону Полевой,

- Авроры от Гагарина до Дыбенко,

- Стара-Загора от XXII Партсъезда до Советской Армии и от Воронежской до пр. Кирова,

- XXII Партсъезда от пр. К. Маркса до Стара-Загора,

- XXII Партсъезда от Ставропольской в сторону ул. Победы;

- Красноглинское шоссе от 50 ГПТУ до Московского шоссе.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администрация Самары