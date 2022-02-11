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Ночью в Самаре вывезут снег с ряда улиц

11 февраля 2022 19:26
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В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.

В ночь с 11 на 12 февраля вывоз снега на полигоны запланирован, в том числе, на следующих участках: 

- кольцо Бакинской, 
- Бакинская от Пугачевского тракта до Медицинской, 
- Арцыбушевская от Красноармейской до Л. Толстого, 
- Галактионовская от Вилоновской  в сторону Полевой, 
- Авроры от Гагарина до Дыбенко, 
- Стара-Загора от XXII Партсъезда до Советской Армии и от Воронежской  до пр. Кирова, 
- XXII Партсъезда от пр. К. Маркса до Стара-Загора,
- XXII Партсъезда от Ставропольской в сторону ул. Победы; 
- Красноглинское шоссе от 50 ГПТУ до Московского шоссе.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото: администрация Самары

 

 

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