Ночью в Самаре вывезут снег с ряда улиц

В ночь с 11 на 12 февраля вывоз снега на полигоны запланирован, в том числе, на следующих участках:
- кольцо Бакинской,
- Бакинская от Пугачевского тракта до Медицинской,
- Арцыбушевская от Красноармейской до Л. Толстого,
- Галактионовская от Вилоновской в сторону Полевой,
- Авроры от Гагарина до Дыбенко,
- Стара-Загора от XXII Партсъезда до Советской Армии и от Воронежской до пр. Кирова,
- XXII Партсъезда от пр. К. Маркса до Стара-Загора,
- XXII Партсъезда от Ставропольской в сторону ул. Победы;
- Красноглинское шоссе от 50 ГПТУ до Московского шоссе.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: администрация Самары