На тепловых сетях Тольяттинской ТЭЦ пройдут гидравлические испытания

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Специалисты «Т Плюс» проверят на плотность и прочность тепловые сети Тольяттинской ТЭЦ. В связи с этим будет временно приостановлено горячее водоснабжение:

- с 16 по 20 мая 2022 года для жителей и организаций Центрального района города, а также кварталов 14А и 17А Автозаводского района.

В ходе опрессовки тепловые сети будут проверяться повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать на «горячую линию» специалистам Тепловых сетей Тольятти – 719-252 и 283-322.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой города к предстоящей зиме!