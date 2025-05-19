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На пересечении улиц Самарской и Вилоновской произошел технологический отказ на сетях холодного водоснабжения

19 мая 2025 23:20
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По предварительным прогнозам, для вскрытия, устранения утечки и восстановления дорожного полотна понадобится порядка двух суток.

На пересечении улиц Самарской и Вилоновской произошел технологический отказ на сетях холодного водоснабжения диаметром 300 мм. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава Самары Николай носков.

На месте уже работают 25 специалистов «РКС-Самара», 12 единиц спецтехники, завершается откачка воды. К месту направляются дополнительные ремонтные бригады, выставлено ограждение. С главным инженером «РКС-Самара» Игорем Давыдовым на связи, согласовываем каждый этап работ. 

По предварительным прогнозам, для вскрытия, устранения утечки и восстановления дорожного полотна понадобится порядка двух суток. Временно отключена вода по адресам: ул. Самарская, 175 и 152. 

Не подходите к месту проведения работ. Это может быть небезопасно. Кроме того, это затрудняет  проезд спецтехники и работу ремонтной бригады. 

Движение автомобильного транспорта перекрыто! 

Теги: Самара

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