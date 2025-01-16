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На кадастровый учет поставлен комплекс очистных сооружений в селе Приволжье Самарской области

16 января 2025 10:29
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На кадастровый учет поставлен комплекс очистных сооружений в селе Приволжье Самарской области

Долгожданный для всех жителей Самарского региона Единый недвижимый комплекс «Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений микрорайона Приволжский села Приволжье» был поставлен на кадастровый учет Межмуниципальным отделом по Безенчукскому, Приволжскому, Хворостянскому районам самарского Росреестра.

Чистота Волги невозможна без улучшения качества стоков воды, сбрасываемых в реку. Комплекс сооружений построен в рамках Федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». В ходе его реализации предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры муниципального района, сокращение сброса загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга на территории муниципального района Приволжский Самарской области, а также повышение инвестиционной  привлекательности района.

Комплекс сооружений, включающий - насосную, резервуар и очистное сооружение, предусматривает полный цикл биологической очистки и обеззараживания сточных вод. Для Приволжского района это особенно актуально, ведь великая русская река протекает здесь на протяжении 80 километров.

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Самарской области

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