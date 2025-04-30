На Чкаловском спуске в Самаре энергетики «Т Плюс» высадили розы в честь юбилея Самарской ГРЭС

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Сотрудники «Т Плюс» высадили розарий в честь 125-летия старейшей электростанции Поволжья – Самарской ГРЭС. Ровно 125 роз различных сортов украсили набережную Волги на Чкаловском спуске в Самаре. В мероприятии приняли участие сотрудники энергокомпании, гости из других регионов «Т Плюс» и ветераны отрасли.

«В честь юбилея Самарской ГРЭС мы посадили этот символический розарий из 125 кустов роз. Именно благодаря своей богатой истории электростанция давно стала местом притяжения туристов – побывать в Самаре и не потереть нос «Кошке на батарее», значит, не ухватить частичку удачи и домашнего благополучия! Теперь о значимости старейшего энергообъекта Поволжья жителям города будут напоминать мемориальная табличка и прекрасные цветы», – отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Самарская ГРЭС дала первые киловатты в 1900 году и с тех пор вместе с городом пережила и бурное развитие промышленности, и тяжелые годы Великой Отечественной войны, и послевоенное восстановление, и многое другое. Сегодня, несмотря на солидный возраст, Самарская ГРЭС остается незаменимым источником тепловой и электрической энергии для жителей и организаций исторического центра города.

Фото: пресс-служба «Т Плюс»