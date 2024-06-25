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Муниципальные коммунальные предприятия – основной должник по оплате электроэнергии в Самарской области

25 июня 2024 11:45
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Муниципальные коммунальные предприятия – основной должник по оплате электроэнергии в Самаре

Своевременная оплата электрической энергии необходима для финансирования плановой работы по модернизации региональной энергосистемы. Потому одна из основных задач гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «Самараэнерго» - работа с должниками.

По данным на 1 июня 2024 года общая задолженность клиентов компании составляет без малого 4,5 млрд рублей. При этом дебиторская задолженность характерна для муниципальных унитарных предприятий сферы ЖКХ в городах и районах Самарской области, управляющих компаний и ТСЖ. Их суммарная задолженность составляет почти 1,7 млрд рублей, то есть более трети от общего долга потребителей компании. При этом стоит отметить, что потребляют они лишь 10% от среднемесячной отгрузки электроэнергии.

В сфере ЖКХ в разрезе районов области в топ-3 проблемных остаются:

- г.о. Самара - задолженность почти 358 млн руб. Крупнейшие должники: МП г.о. Самара «Самараводоканал» и МП г.о. Самара «Инженерная служба»;

- Ставропольский район - задолженность более 170 млн руб. Крупнейшие должники: МП муниципального района Ставропольский «СРС» и МУП ЖКХ «Коммунальщик»;

- г.о. Нефтегорский - задолженность более 136 млн руб. Крупнейшие должники: АО «Водоканал» и МУП ЖКХ «Утевское».

Не выходят из антирейтинга также Приволжский, Волжский, Красноармейский и Хворостянский районы.

Как правило, учредителем муниципальных предприятий-должников выступают администрации районов. Со своей стороны они не принимают активных мер, направленных на дополнительное финансирование в рамках государственных проектов поддержки предприятий в сфере ЖКХ, либо на досудебное урегулирование вопроса погашения образовавшейся задолженности, а также на организацию контроля за финансово-хозяйственной деятельностью МУПов и их работой с дебиторской задолженностью, подбор и расстановку руководящего состава учреждений. Снизить остроту ситуации помогает лишь регулярное содействие со стороны Правительства Самарской области в виде субсидий, однако проблему убыточности предприятий это не решает.

Не видя улучшения ситуации с платежами и ведя претензионную работу с МУПами, ПАО «Самараэнерго» вынуждено обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о проведении разного рода проверок, что в итоге зачастую приводит к аресту счетов МУПов и принудительному списанию поступающих средств в счет долга, а также возбуждению уголовных дел в отношении руководителей. В настоящее время в производстве органов внутренних дел находится 4 уголовных дела в отношении МУП, уклоняющихся от погашения задолженности за потребленную электроэнергию.

Постоянно балансирует на грани приостановки энергоснабжения и такое важнейшее для Самары муниципальное предприятие, как «Трамвайно-троллейбусное управление». На начало июня его долг за потребленную, но неоплаченную электроэнергию составляет 41, 68 млн рублей, что сопоставимо с полуторамесячным потреблением всего городского электротранспорта и помещений депо «ТТУ» Самары.

 

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