Квитанции за тепло за август уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»

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Свыше 12 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» оформили подписку на электронные квитанции и уже получили платежные документы за тепловую энергию за август 2021 года.

Энергетики напоминают, что все желающие могут ознакомиться со своими квитанциями за предыдущий месяц в личном кабинете. Здесь документ формируется раньше, чем доставляется горожанам в бумажном формате.

Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, имеющие договор с Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс», с 1 сентября получили возможность узнать начисление за тепло за август и оперативно оплатить его в полном объеме.

Подписаться на электронный платежный документ можно в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/. Для этого нужно поставить галочку в соответствующем поле. Квитанция каждый месяц будет доступна в личном кабинете клиента.

«Все больше клиентов энергокомпании отказываются от бумажных квитанций за тепло, делая выбор в пользу оперативности и экологичности. Отказавшись от получения таких платежных документов, можно сделать вклад в сохранение лесов и даже сократить объем бытовых отходов. Важно, что история произведенных начислений и платежей всегда доступен, так как хранится в личном кабинете», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Руководство энергокомпании напоминает, что оплатить счета за август необходимо не позднее 25 сентября.