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Квитанции на оплату тепла за март уже доступны жителям Самарской области в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс»

2 апреля 2021 14:41
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С помощью сервиса жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани смогут произвести оплату без необходимости посещать офисы компании.

Клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции на оплату тепловой энергии за март 2021 года онлайн в личном кабинете. Логин и пароль от него размещены на квитанциях.

С помощью сервиса жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани смогут увидеть суммы начислений за отопление и горячую воду и произвести оплату без необходимости посещать офисы компании.

«Онлайн-счета являются одним из удобных и безопасных сервисов, который упрощает взаимодействие наших клиентов с компанией. Все больше горожан предпочитают узнавать о начислениях и оплачивать услуги дистанционно. За последний год почти 10 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области отказались от бумажных квитанций и получают их на электронную почту, не дожидаясь курьеров», - рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.

Руководство Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что оплатить счета за март необходимо не позднее 25 апреля. Напомним, что с 1 апреля по 30 мая клиенты компании, имеющие 10-значный номер лицевого счета, смогут получить «кэшбэк» за оплату коммунальных услуг в рамках акции «Плати просто!». Все подробности об акции можно узнать на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Акции для клиентов».

 

 

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