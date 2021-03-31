Крышек колодезных люков в Самаре становится меньше

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Специалисты «РКС-Самара» устанавливают бесколодезную запорную арматуру на сетях водоснабжения.

Система водоснабжения Самары включает в себя более 26 000 тысяч задвижек. С их помощью специалисты «РКС-Самара» регулируют потоки воды, делают отключения и технологические переключения в случае сбоев на сетях.

Задвижки расположены в водопроводных колодцах, и, когда возникает необходимость с ними работать, сотрудники аварийно-восстановительных бригад спускаются в колодцы на несколько метров под землю. В прошлом году «РКС-Самара» начали внедрять более современную технологию установки запорной арматуры – кóверные задвижки.

На запорную арматуру устанавливаются штоки – специальные рычаги, которые выводятся на поверхность через небольшой по диаметру люк – кóвер. Получается, что сама задвижка по-прежнему находится под землей, но управлять ею можно, не спускаясь в колодец. Это экономит время и ресурсы, снижает риски для рабочих. Также повышается безопасность для жителей, потому что с улиц убираются большие люки, в которые можно упасть, если с них сорвана или украдена крышка.

В 2020 году специалисты «РКС-Самара» установили 36 коверных задвижек на улицах Самары. В 2021 году запланирована установка 72 штук бесколодезной запорной арматуры.