Котельную на улице Авроры в Самаре переведут на газ до конца года

До конца 2026 года в Самаре модернизируют котельную на улице Авроры, 3 — теплоисточник переведут с угольного топлива на газ, сообщает городская администрация.

Переключение объекта запланировано на ноябрь-декабрь, при этом благодаря параллельному монтажу оборудования подачу тепла жителям приостанавливать не будут. В следующем году городские службы продолжат обновлять устаревшие мощности. Запланированы проектные работы по установке блочно-модульных котельных и газификации оставшихся старых объектов на улицах Битумной и Авроры, пишет Самарская газета.