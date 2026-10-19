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Почти треть отказывается от онлайн-кредитов из-за опасений за данные

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почти треть отказывается от онлайн-кредитов из-за опасений за данные

70% россиян за последний год получали звонки или сообщения от мошенников, выдававших себя за представителей банков и страховых компаний, а 24% считают страх утечки данных или денежных средств главным барьером при оформлении финансовых продуктов онлайн

Россияне все чаще сталкиваются с финансовым мошенничеством, и это начинает напрямую влиять на их отношение к цифровым финансовым сервисам. 70% опрошенных за последние 12 месяцев получали звонки или сообщения от мошенников, представлявшихся сотрудниками банка или страховой компании, 32% сталкивались с фишинговыми сайтами или подозрительными ссылками, а 19% – с попытками получить доступ к аккаунту или банковской карте. Такие данные показало исследование о кибербезопасности, антифроде и доверии к цифровым финансовым сервисам, проведенное ИТ-интегратором ГК ОТР.

Опасения за безопасность становятся одной из причин отказа от финансовых продуктов онлайн. 40% респондентов назвали безопасность собственных данных наиболее важным фактором при использовании цифровых финансовых сервисов. При этом 24% считают главным барьером при онлайн-оформлении страх утечки данных или денежных средств, еще 17% опасаются, что самостоятельно переведут деньги мошенникам. Для 10% существенным препятствием является недоверие к защите конкретного сайта или приложения, а для 7% – недоверие к самой финансовой организации.

Особенно заметно влияние этих опасений на оформление кредитных продуктов: 29% опрошенных хотя бы раз отказывались от кредита или займа онлайн именно из-за опасений за безопасность данных. Еще 12% по этой причине отказывались от страховки и столько же – от вклада или инвестиционного продукта.

Кроме того, проблему представляет отсутствие у пользователей понимания того, что происходит с их информацией. 20% респондентов, которые передумывали оформлять финансовый продукт онлайн, объясняют это тем, что им непонятно, кому именно передаются данные и как они защищаются. Еще 17% отказываются из-за необходимости вручную загружать слишком много данных и документов, а 14% – из-за большого количества дополнительных подтверждений в виде СМС, кодов и звонков.

При этом пользователи готовы мириться с дополнительными мерами защиты, если понимают их необходимость. 42% готовы потратить на один-два дополнительных шага безопасности до двух минут, а еще 22% готовы ждать до пяти минут, если это обеспечивает безопасность денег. Только 7% считают, что защита должна работать исключительно незаметно для пользователя.

Наибольшее доверие у пользователей вызывают привычные способы подтверждения операций: 25% больше всего доверяют подтверждению через банковское приложение или СМС. Еще 21% предпочитают вход через Государственные сервисы. 15% считают убедительным признаком безопасности специальную отметку «Защищено системой ГИС Антифрод», 14% доверяют биометрическому подтверждению.

Главным риском для пользователей остается непосредственная потеря денег в результате социальной инженерии. 32% сильнее всего опасаются звонка или сообщения от ложного банка или другого фишинга, после которого они сами переведут деньги мошенникам. Для 23% наиболее тревожным сценарием является утечка личных и паспортных данных, а 15% опасаются, что третьи лица оформят финансовую услугу на их имя. Еще 10% беспокоит мошенничество с использованием биометрии и ИИ.

Пользователи положительно относятся к идее сделать уровень защищенности финансовых организаций более прозрачным. Если бы через Государственные сервисы показывался «рейтинг безопасности» финансовой организации или агрегатора, 44% восприняли бы его как полезную дополнительную информацию, а 24% заявили, что не стали бы пользоваться компаниями с низким рейтингом. Потенциально такой инструмент мог бы стать для потребителей еще одним ориентиром при выборе финансового сервиса.

«Результаты исследования показывают, что безопасность становится полноценным факторов востребованности цифровых сервисов. Пользователи готовы проходить дополнительные проверки и тратить больше времени на оформление, однако ожидают от финансовых организаций понятных механизмов защиты и прозрачности в обращении с их данными. Дальнейшее развитие цифровых финансовых сервисов требует баланса между безопасностью, удобством и понятностью защитных механизмов для самого пользователя», – прокомментировал руководитель направления информационной безопасности ГК ОТР Кирилл Уголев.

*Опрос проведен среди 1200 россиян в возрасте от 20 до 55 лет. В выборку вошли жители 20 городов России, включая Москву (29%), Санкт-Петербург (18%) и другие города (53%).

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