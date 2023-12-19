Коммунальщики и службы благоустройства Самары усилили контроль за зимним содержанием территорий

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В Самару пришло потепление. По прогнозу Приволжского УГМС, ожидается облачная погода, с юго-западным и западным ветрами, небольшими осадками, мокрым снегом. Температуры – с переходом через нулевую отметку. В таких условиях важно бороться с обледенением.

В настоящее время коммунальщики и службы благоустройства максимально сосредотачиваются на содержании тротуаров и дорог, остановок общественного транспорта, пешеходных зон в парках, скверах, на набережной и, конечно, во дворах и на внутриквартальных территориях. Помимо расчистки, рабочие продолжают вносить противогололедные материалы на участках со спусками и подъемами проезжей части дорог, лестницах, тротуарах и других пешеходных зонах. Также на совещании напомнили, что повышенное внимание нужно и впредь уделять приоритетным направлениям в ходе выполнения актуальных сезонных работ. В частности, это касается участков вблизи учреждений социальной инфраструктуры.

Только за прошедшие сутки на городских территориях задействовали 432 единицы техники, трудились 3 433 уборщика.

Сегодня днем на участки обслуживания направили 268 машин, свыше 3 360 человек занимаются расчисткой и обработкой вверенных участков вручную.

«В активном режиме ведется и отработка обращений горожан – прежде всего, относительно состояния тротуаров. В первую очередь, поручил сконцентрировать усилия в тех местах, где большой пешеходный трафик, – отметил Первый заместитель Главы Самары Алексей Веселов. – Далее работы будут продолжены, чтобы навести порядок на каждом тротуаре».

С 20 ноября израсходовано 7 756,17 тонны различных противогололедных материалов, в том числе более 145 тонн – за минувшие сутки. Специалисты отмечают, что при нынешней погоде эффективнее применять песок.

В течение первого месяца календарной зимы в городе выпало 34 миллиметра осадков – это около 57% от месячной нормы. Общее количество снежных накоплений, доставленных за текущий сезон на площадки временного складирования, составляет 47 793,87 тонны.

Проезжая часть дорог 2, 3 и 4 категорий расчищена и обработана, сформированы снежные валы. Их продолжают поджимать. На отдельных участках еще наблюдаются заужения в связи с наличием припаркованного личного транспорта горожан и возникающими из-за этого сложностями при уборке. Поэтому автомобилистов просят не оставлять надолго машины вдоль обочин, переставлять транспорт на уже очищенные локации.

Среди первоочередных задач остается и подготовка к новогодним праздникам. Представители администраций внутригородских районов, ресурсоснабжающих организаций, муниципальных предприятий, подрядчиков, которые отвечают за содержание дорог, отчитались в части графиков дежурств, формирования аварийно-восстановительных бригад, запасов материалов и других резервов. Все готово как для плановой работы, так и на случай форс-мажорных ситуаций.

Фото: администрация Самары