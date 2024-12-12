Клиенты-юридические лица «ЭнергосбыТ Плюс» могут стать призёрами акции «В Новый год – без долгов!»

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет об акции «В Новый год – без долгов!» для клиентов-юридических лиц.

Для участия необходимо до конца года внести плату за энергоресурсы (отопление, горячая вода) сразу за два последних месяца — ноябрь и декабрь 2024 года. Важное условие - на момент проведения акции не должно быть просроченных долгов перед энергокомпанией.

Внести платёж за тепло и ГВС можно с помощью онлайн-сервисов компании: через «Личный кабинет» или на сайте в разделе «Для бизнеса». В январе 2025 года среди участников акции будет проведён розыгрыш призов и выбраны победители.

«Участие в этой акции позволит не только заблаговременно решить вопрос с коммунальными платежами до конца года, но и получить ценные призы. Счастливчикам вручат офисную технику, которая поможет в решении бизнес-задач», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Подробности можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru или в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».