Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти адвокат осуждена за покушение на мошенничество
В Тольятти адвокат осуждена за покушение на мошенничество
12 декабря в 19:00 в Музее Модерна открывается выставка «Безделушки»
12 декабря в Самаре в Музее Модерна открывается выставка «Безделушки»
В Самаре утром в снегопад трамвай сошел с рельсов
В Самаре утром в снегопад трамвай сошел с рельсов
Глава фирмы-застройщика из Тольятти обвиняется в мошенничестве со стройкой поликлиники
Глава фирмы-застройщика из Тольятти обвиняется в мошенничестве со стройкой поликлиники
АвтоВАЗ выпустит 12 новых модификаций и моделей до 2030 года
АвтоВАЗ выпустит 12 новых модификаций и моделей до 2030 года
Представители городского совета ветеранов в Самаре посетили ГОКС
Представители городского совета ветеранов в Самаре посетили ГОКС
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18 и 20 декабря
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18 и 20 декабря
РЭО предложил обязать водителей мусоровозов фотографировать контейнерные площадки
РЭО предложил обязать водителей мусоровозов фотографировать контейнерные площадки
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.27
3.24
EUR 108.56
2.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18 и 20 декабря
В "ЗИМ Галерее" в Самаре состоится новая лекция-экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
В самарской Третьяковке открылась выставка «В круге цвета. Красный»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Клиенты-юридические лица «ЭнергосбыТ Плюс» могут стать призёрами акции «В Новый год – без долгов!»

12 декабря 2024 11:49
144
Клиенты-юридические лица «ЭнергосбыТ Плюс» могут стать призёрами акции «В Новый год – без долгов!»

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет об акции «В Новый год – без долгов!» для клиентов-юридических лиц.

Для участия необходимо до конца года внести плату за энергоресурсы (отопление, горячая вода) сразу за два последних месяца — ноябрь и декабрь 2024 года. Важное условие - на момент проведения акции не должно быть просроченных долгов перед энергокомпанией.

Внести платёж за тепло и ГВС можно с помощью онлайн-сервисов компании: через «Личный кабинет» или на сайте в разделе «Для бизнеса». В январе 2025 года среди участников акции будет проведён розыгрыш призов и выбраны победители.

«Участие в этой акции позволит не только заблаговременно решить вопрос с коммунальными платежами до конца года, но и получить ценные призы. Счастливчикам вручат офисную технику, которая поможет в решении бизнес-задач», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Подробности можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru или в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Все победители конкурса получили дипломы и памятные подарки от организаторов и компаний-партнёров.
11 декабря 2024, 17:08
«Т Плюс» наградила победителей регионального конкурса «Детство без опасности»
Все победители конкурса получили дипломы и памятные подарки от организаторов и компаний-партнёров. ЖКХ
417
«Т Плюс» приняла участие в Дне открытых дверей СамГТУ
10 декабря 2024, 10:15
«Т Плюс» приняла участие в Дне открытых дверей СамГТУ
На Дне открытых дверей СамГТУ-2024 были представлены крупнейшие работодатели региона. ЖКХ
397
Задолженность за полученную тепловую энергию данной обслуживающей организации уже превысила 84,5 млн рублей.
06 декабря 2024, 18:15
«ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание на резкое ухудшение платежной дисциплины УК №2 из Тольятти
Задолженность за полученную тепловую энергию данной обслуживающей организации уже превысила 84,5 млн рублей. ЖКХ
822

В центре внимания
Сегодня в Самаре телебашня окрасится цветами государственного триколора
12 декабря 2024  12:30
Сегодня в Самаре телебашня окрасится цветами государственного триколора
130
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День Конституции РФ
12 декабря 2024  10:00
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День Конституции РФ
196
в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес».
11 декабря 2024  13:39
В Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес»
632
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
11 декабря 2024  10:27
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
515
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
10 декабря 2024  13:35
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
485
Весь список