Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут позаботиться о природе, поддержав акцию «Экодесант»

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Более 3 тысяч организаций и свыше 12 тысяч жителей поддержали акцию Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» - «Экодесант», направленную на сохранение природы. В частности, юридические лица, заинтересованные в сбережении природы, стали использовать электронный документооборот, а горожане - оформили подписку на электронные квитанции.

Энергетики напоминают, что для рассылки счетов-фактур и квитанций каждый месяц «ЭнергосбыТ Плюс» требуется 90 тонн бумаги, а это более 5 тысяч деревьев, каждое из которых производит около 92 литров чистого кислорода в день. Переходя на онлайн-сервисы, каждый клиент помогает сохранить деревьям жизнь.

«В поддержку экологической акции мы также установили в двух офисах обслуживания клиентов боксы для сбора батареек. Теперь посетители ОПИОК на Маяковского, 15 и Революционной, 101 «б» могут не только решить свои вопросы по теплоснабжению, но и сдать солевые, щелочные и литиевые батарейки, которые мы впоследствии передадим в специализированную организацию для последующей переработки», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Таким образом энергосбытовая компания предлагает клиентам внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

Фото из открытых источников