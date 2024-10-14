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Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков проверил готовность Самарского района к зиме

14 октября 2024 19:46
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В Самарском районе прошел смотр специализированной техники предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

В понедельник, 14 октября, в Самарском районе прошел смотр специализированной техники предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Исполняющий обязанности Главы города Иван Носков проверил готовность автопарка, а также персонала предприятий – уборщиков, к содержанию части территории муниципалитета в зимний период.

«Снег не должен становиться неожиданностью для коммунальных и дорожных служб Самары. Все должны работать оперативно и качественно. В кратчайшие сроки необходимо отладить оборудование и технику, сформировать запас антигололедных материалов. Каждый день вести мониторинг погодных условий. В случае неблагоприятных прогнозов работаем в круглосуточном режиме. Любые задержки чреваты последствиями. Начиная от аварийных ситуаций на дорогах из-за снега, заканчивая техническими моментами – убираться становится сложнее и дороже. До конца недели проверю готовность всех районов города к зимнему сезону уборки общественных пространств и дорог», - подчеркнул Иван Носков.

Глава Самарского района Роман Радюков, представители Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары и подрядной организации «ЭкоМед», которая следит за чистотой Самарского и Кировского районов, доложили и.о. главы города о готовности перехода на зимний сезон работ.

«Вся техника, которую задействуем во время зимнего содержания, будет готова до 25 октября. Всего порядка 20 машин. Это и собственность подрядчиков, и муниципальная. Технику задействуем как на улично-дорожной сети, так и во дворах, где это возможно. Дополнительные машины будут привлекать управляющие компании и ТСЖ. В нашем районе не везде можно проехать крупногабаритной технике из-за архитектурных особенностей дворовых проездов, поэтому мы чаще других используем ручную уборку. Штат дворников укомплектован», - доложил Роман Радюков.

Также он рассказал Ивану Носкову, что величина жилфонда Самарского района составляет 1409 домов. Их обслуживанием занимаются порядка 25 управляющих компаний и 76 ТСЖ.

Подобная встреча – первая в череде проверок готовности районов к работе в зимних условиях. Смотры пройдут по всему городу.

В соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 апреля. Однако, в случае изменения погодных условий сроки корректируются.

 

Фото:    администрация Самары

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