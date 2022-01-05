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Инспекторы ГЖИ региона следят за уборкой снега

5 января 2022 18:21
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Механизированную уборку необходимо проводить в дневное время, не нарушая Закон о тишине в Самарской области.

Снегопад не должен заставать врасплох управляющие организации, которые и в праздничные дни обязаны следить за порядком на вверенных им территориях.  В этой связи по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в новогодние каникулы усилен контроль очистки кровель жилых домов и придомовых территорий от снега и наледи.  

ГЖИ напоминает: очищены должны быть кровли и козырьки над подъездами, дворовые проезды, входные группы (к входной группе относится крыльцо и дорожка до дворового проезда) и отмостки домов, чтобы талые воды впоследствии не попадали в подвалы. 

После сильных снегопадов управляющие организации проводят механизированную уборку, о которой предупреждают жителей с просьбой убрать из дворов транспортные средства. Если погода позволяет, придомовые территории очищаются от снега и наледи дворниками вручную. Механизированную уборку необходимо проводить в дневное время, не нарушая Закон о тишине в Самарской области.

В ГЖИ составлен график дежурств инспекторов по всей территории Самарской области. В соответствии с графиком проводятся рейды по проверке регулярности и качества уборки снега и наледи. 

Всего по состоянию на 5 января 2022 года по всему региону инспекторы ГЖИ провели рейды по 440 адресам. В основном управляющие организации со своими обязанностями справляются, однако, было выявлено 55 нарушений. 18 из них были оперативно устранены.  В отношении нарушителей будут возбуждены дела по ч.2 ст. 14.1.3 КОАП РФ.

 

Фото:   правительство СО

 

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