Губернатор Самарской области сделал выговор из-за проблем с отоплением

Отопительный сезон в Самарской области не удалось начать без проблем. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев после совещания, посвященного этой теме.

По его словам, вопросы возникли к работе в отдельных муниципалитетах, пишет 63.ру.

«Где-то есть объективные сложности, а где-то зафиксировал недоработку глав муниципалитетов. Сделал выговор. Еще раз обратил внимание глав муниципалитетов: теплоснабжение каждого объекта, каждого дома должно быть на их личном контроле. При необходимости мы всегда готовы помочь, — заявил Вячеслав Федорищев. — С прошлого отопительного сезона мы выстроили командную и системную работу. Задача, чтобы она шла без сбоев. От этого зависит комфорт и безопасность жителей нашего региона».

Официально отопительный сезон в Самарской области стартовал 25 сентября. По традиции, тепло подают в несколько этапов. Сначала — в детские сады, школы, больницы и поликлиники. После объектов социальной инфраструктуры к отоплению подключают жилые дома.