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Глава Самары Иван Носков: «Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами»

2 июля 2025 10:00
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Глава Самары Иван Носков: «Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами»

1 июля глава города Самара Иван Носков совместно с директором филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Маратом Феткулловым проверили ход ремонтной кампании сетей вблизи социальных учреждений, в том числе на ул. Радонежской - возле школы № 29, детских садиков №183, 394, Дома ребенка «Солнышко» и Самарской духовной семинарии, в районе перекрестка пр. Карла Маркса и ул. XXII Партсъезда, где расположено два корпуса школы № 36, и на ул. Дзержинского.

«С началом отопительного сезона тепло, прежде всего, зайдет в наши учреждения соцсферы, поэтому там инженерные сети должны быть отремонтированы в приоритетном порядке. Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами. Обсудили, что на некоторых объектах ресурсоснабжающие компании будут менять параллельно тепловые и водопроводные сети. Такое взаимодействие позволит спланировать комплексный ремонт дорог и тротуаров на данных участках», - сказал глава города Самара Иван Носков.

На ул. Дзержинского рабочие уже демонтировали 55% старых лотков и изношенных труб. На данный момент здесь приступили к монтажу современных труб в заводской ППУ-изоляции со сроком службы до 50 лет.

 Возле школы №29 на теплотрассе по ул. Радонежской, от ул. Осипенко до ул. Челюскинцев, где в прошлые годы выявляли наибольшее количество дефектов, земляные работы и демонтаж канала выполнены на 70%, идет подготовка оснований для заливки двух тепловых камер. 

 Рядом со школой №36 ведется замена квартальной сети протяженностью свыше 2,6 км, земляные работы здесь выполнены на 20%.

 В ближайшее время будут согласованы сроки перекрытия ул. Агибалова в районе ул. Рабочей для замены труб под проезжей частью. На данном участке уже завершается монтаж новых труб и лотков перекрытия.

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