Где в ночь с 16 на 17 февраля запланирован вывоз снега в Самаре

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В ночь с 16 на 17 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Галактионовская от Маяковского до Ульяновской,

- Самарская от Чкалова до Полевой,

- Полевая от Арцыбушевской до Мичурина,

- Вилоновская от Чавпаевской до Волжского пр.,

- Фрунзе от Вилоновской до Красноармесйкой,

- Маяковского от Молодогвардейской в сторону Агибалова,

- пр. Масленникова от Гая до Подшипниковой,

- 4-й проезд, Потапова,

- Советской Армии от Ново-Садовой до НФС,

- М. Тореза от Революционной до Мяги,

- М. Тореза от Промышленности до Авроры и от И. Булкина до Энтузиастов,

- Аэродромная,

- Фадеева от 15 –й поликлиники в сторону XXII Партсъезда,

- 5 –я просека,

- С. Лазо от Ветвистой до Волжского шоссе,

- Ново-Вокзальный тупик.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!