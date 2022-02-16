Где в ночь с 16 на 17 февраля запланирован вывоз снега в Самаре

В ночь с 16 на 17 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Галактионовская от Маяковского до Ульяновской,
- Самарская от Чкалова до Полевой,
- Полевая от Арцыбушевской до Мичурина,
- Вилоновская от Чавпаевской до Волжского пр.,
- Фрунзе от Вилоновской до Красноармесйкой,
- Маяковского от Молодогвардейской в сторону Агибалова,
- пр. Масленникова от Гая до Подшипниковой,
- 4-й проезд, Потапова,
- Советской Армии от Ново-Садовой до НФС,
- М. Тореза от Революционной до Мяги,
- М. Тореза от Промышленности до Авроры и от И. Булкина до Энтузиастов,
- Аэродромная,
- Фадеева от 15 –й поликлиники в сторону XXII Партсъезда,
- 5 –я просека,
- С. Лазо от Ветвистой до Волжского шоссе,
- Ново-Вокзальный тупик.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!