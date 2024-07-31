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«ЭнергосбыТ Плюс» рассказал клиентам, как проверить наличие задолженности за тепло

31 июля 2024 15:45
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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о важности своевременной оплаты тепловой энергии.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о важности своевременной оплаты тепловой энергии. Для уточнения информации о наличии задолженности за ресурсы жители региона могут воспользоваться разными каналами связи.

Так, клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступен сервис «Узнать задолженность» на официальном сайте организации. Для этого необходимо ввести номер лицевого счета в онлайн-форму на странице https://samara.esplus.ru/service/get/.

Также узнать о наличии задолженности можно в Личном кабинете клиента. На сегодняшний день каждый второй клиент Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» зарегистрирован в нем. Благодаря сервису, можно отслеживать и оплачивать начисления, передавать показания приборов учета, обращаться в службу поддержки, получать электронные квитанции, а также скачать их архив за предыдущие 3 года.

Кроме того, информацию о наличии задолженности за ресурсы клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут уточнять в офисах обслуживания, расположенных в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Адреса офисов размещены на сайте организации https://samara.esplus.ru/offices/.

«Мы всегда готовы пойти навстречу клиентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предложить индивидуальные варианты урегулирования взаимоотношений с энергокомпанией. При этом клиентам важно понимать, что поиск оптимального решения во многом зависит от активной позиции самих должников», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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