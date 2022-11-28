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«ЭнергосбыТ Плюс» отметил лучших управдомов Тольятти

28 ноября 2022 18:05
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Акция призвана выявить лучшие методики управления жилыми домами, стимулировать обмен опытом между лидерами.

В офисе обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» на ул. Дзержинского, 18а состоялось торжественное награждение победителей акции «Старший по дому - надежный партнер». Управдомы из Тольятти стали одними из самых активных ее участников.

Напомним, акция «Старший по дому - надёжный партнёр» в Самарской области проводится в первый раз. Она призвана выявить лучшие методики управления жилыми домами, стимулировать обмен опытом между лидерами. Всего в адрес энергокомпании поступило 23 заявки от управленцев из Самары и Тольятти. Претендентам на победу давался период для того, чтобы продемонстрировать эффективность своей работы.

В результате энергетики определили победителей в пяти номинациях, в трех из которых лидерами стали старшие по домам из Тольятти. Например, управдом, председатель ТСЖ «Ленинский, 19» Алексей Чернышов был признан лидером сразу в двух номинациях - «В ногу со временем» (использование дистанционных сервисов) и «Лучший старший по дому» (общая оценка эффективности управления МКД).

«Победа для меня стала приятной неожиданностью! Я увидел объявление об акции на сайте компании, когда передавал показания приборов учета. В нашем доме отработана схема, при которой все жильцы передают свои данные через онлайн-сервисы. Пожилым людям, кто этого сделать не может, помогаем, передаем за них. На мой взгляд, задача старшего по дому обеспечить своевременные платежи и передачу показаний счетчиков, чтобы ресурсоснабжающая компания, со своей стороны, могла выполнять все намеченные мероприятия, включая закупку материалов и ремонты. Наш дом с высокой платежной дисциплиной, поэтому победа в акции не только старшего по дому, но и всех его жильцов!», - поделился впечатлениями Алексей Чернышов.

«С помощью данной акции нам хотелось бы подчеркнуть значимую роль этих людей и продемонстрировать их наилучшие практики в управлении жилым фондом», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

С полным списком победителей акции «Старший по дому - надежный партнер» можно ознакомиться на официальном сайте компании.

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