«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей заключительного этапа акции «На дачу – без долгов»

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38 жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани стали победителями третьего, финального этапа акции «На дачу без долгов!». Получить ценные призы от энергетиков горожане могут в офисах обслуживания.

Акция «На дачу без долгов!» проходила с июня по август 2021 года. Для участия в ней необходимо было погасить задолженность за тепло и авансом оплатить тепловую энергию за летние месяцы. По результатам первых двух этапов были определены 40 клиентов компании, получившие один из призов: дачный шезлонг, гамак, набор для пикника или набор для приготовления шашлыка.

«Жители региона по достоинству оценили нашу новую акцию: порядка 2,5 тысяч клиентов энергокомпании досрочно оплатили летнее потребление. В связи с этим мы практически вдвое увеличили количество призов финального этапа – с 20 до 38. Мы благодарим всех горожан, кто откликнулся на нашу инициативу!», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Лицевые счета пользователей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, победивших в акции «На дачу без долгов!»:

Самара

4435204100, 8484004100, 8377993100, 6629004100, 7221993100, 814804100, 6272404100, 7797893100, 30191215078, 30192720163, 30110032322, 30119809309, 30322926900, 30118847236, 30118078225, 30329012780.

Тольятти

30268076600, 30262519739, 30260522745, 30262667471, 30268719647, 30138916715, 30139915920, 30138923985, 30138003853, 30138103845.

Новокуйбышевск

30120002003, 30120800813, 30129101606.

Сызрань

30301907438, 30300107577, 30301613004, 30309507748, 30301913331, 30301013323, 30309429128, 30306915745, 30309122740.

Получить призы можно в офисах обслуживания клиентов компании: г.Самара, ул. Маяковского, 15; г.Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, 4А; г.Тольятти, ул. Мира, 76; г.Сызрань, проспект 50 лет Октября, 24.

Подробнее о предложениях АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно узнать на официальном сайте компании.