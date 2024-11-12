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«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла

12 ноября 2024 11:46
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«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла

По состоянию на 01 ноября, в Самарской области 1596 объектов, в том числе 1163 жилых домов, требуют проведения поверки или ремонта приборов учета тепла. Уточнить информацию о причинах, по которым «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает к расчетам показания данных счетчиков, можно на сайте  

https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.
 Энергетики отмечают, что некоторые обслуживающие организации региона не следят за исправностью работы общедомовых приборов учета тепла. Это приводит к убыткам для клиентов, поскольку таким организациям АО «ЭнергосбыТ Плюс» выставляет счета на оплату тепловой энергии не по показаниям, а исходя из:
 - тепловой нагрузки объекта (по промышленным, бюджетным и коммерческим предприятиям);
 - утвержденного норматива потребления (многоквартирные жилые дома).
 
 «Первый и самый важный шаг к экономии - правильно установленный, принятый в эксплуатацию и корректно функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчета начислений», - подчеркнул технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.
 
 Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru.

Теги: Т ПЛЮС

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