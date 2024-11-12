«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла

По состоянию на 01 ноября, в Самарской области 1596 объектов, в том числе 1163 жилых домов, требуют проведения поверки или ремонта приборов учета тепла. Уточнить информацию о причинах, по которым «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает к расчетам показания данных счетчиков, можно на сайте
https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.
Энергетики отмечают, что некоторые обслуживающие организации региона не следят за исправностью работы общедомовых приборов учета тепла. Это приводит к убыткам для клиентов, поскольку таким организациям АО «ЭнергосбыТ Плюс» выставляет счета на оплату тепловой энергии не по показаниям, а исходя из:
- тепловой нагрузки объекта (по промышленным, бюджетным и коммерческим предприятиям);
- утвержденного норматива потребления (многоквартирные жилые дома).
«Первый и самый важный шаг к экономии - правильно установленный, принятый в эксплуатацию и корректно функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчета начислений», - подчеркнул технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.
Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru.