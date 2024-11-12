«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла

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По состоянию на 01 ноября, в Самарской области 1596 объектов, в том числе 1163 жилых домов, требуют проведения поверки или ремонта приборов учета тепла. Уточнить информацию о причинах, по которым «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает к расчетам показания данных счетчиков, можно на сайте