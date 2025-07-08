Электронные платежи за ЖКХ хотят распространить на всю Россию

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На всей территории России планируется внедрение электронных платежей за ЖКХ. С такой просьбой к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину обратился депутат Госдумы первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

«Вопрос цифровизации расчетов за жилищно-коммунальные услуги имеет высокую общественную значимость и напрямую затрагивает интересы миллионов граждан», — говорится в документе, который есть у «Известий».

Несмотря на то что законодательство Российской Федерации предусматривает возможность использования электронных документов при взаимодействии с ресурсоснабжающими и управляющими организациями (в частности, положения ч. 1 ст. 161 ЖК РФ, а также ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»), на практике в ряде регионов сохраняется обязательная рассылка бумажных квитанций, даже в случае полного перехода потребителя на электронный документооборот.

В документе также отмечается, что при этом платежные документы доступны в электронном виде в ГИС ЖКХ, а также на платформе «Госуслуги» и в мобильных приложениях банков и управляющих компаний.

Граждане, имеющие подтвержденную учетную запись, пользуются этими сервисами, фактически дублируя бумажные документы, которые доставляются в почтовые ящики. Эта ситуация создает дополнительные расходы для исполнителей коммунальных услуг, не способствует сокращению административных издержек и идет вразрез с задачами по переходу на безбумажные технологии, обозначенными в указе президента РФ от 30.12.2022 № 985 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», а также в федеральных проектах «Цифровая экономика» и «Умный город».

В этой связи депутат считает необходимым закрепить за гражданами право самостоятельно выбирать удобный способ получения и оплаты платежных документов за ЖКХ — в бумажном или электронном виде и на полный отказ от получения бумажных квитанций при наличии согласия на получение документов в электронной форме.

«Уверен, что переход к полноценному электронному документообороту в сфере ЖКХ, осуществляемому на добровольной и осознанной основе, будет способствовать повышению прозрачности, снижению административных расходов и росту доверия со стороны граждан. Прошу предоставить письменный ответ в установленные законодательством сроки», — отметил депутат.