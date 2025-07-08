Я нашел ошибку
Главные новости:
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
Электронные платежи за ЖКХ хотят распространить на всю Россию
Электронные платежи за ЖКХ хотят распространить на всю Россию
Многодетным самарцам рассказали, как управлять своим временем и правильно распоряжаться финансами
Многодетным самарцам рассказали, как управлять своим временем и правильно распоряжаться финансами
Врач призвал соблюдать питьевой баланс в жару
Врач призвал соблюдать питьевой баланс в жару
60% россиян поддерживают родительский контроль в интернете
60% россиян поддерживают родительский контроль в интернете
Выпускник «Школы героев» и игрок «Лада-следж» реализует проект развития адаптивного спорта в Тольятти
Выпускник «Школы героев» и игрок «Лада-следж» реализует проект развития адаптивного спорта в Тольятти
В Самарской области пройдет фестиваль пляжных видов спорта «Золотые пески – Богатое»
В Самарской области пройдет фестиваль пляжных видов спорта «Золотые пески – Богатое»
УФНС России по Самарской области предупреждает об активности мошенников
УФНС России по Самарской области предупреждает об активности мошенников
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.72
-0.12
EUR 92.41
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию по банкам дореволюционной Самары
В областном центре пройдет пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
В «ЗИМ Галерее» расскажут об истории самарских витражей
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Электронные платежи за ЖКХ хотят распространить на всю Россию

8 июля 2025 21:57
64
Электронные платежи за ЖКХ хотят распространить на всю Россию

На всей территории России планируется внедрение электронных платежей за ЖКХ. С такой просьбой к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину обратился депутат Госдумы первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

«Вопрос цифровизации расчетов за жилищно-коммунальные услуги имеет высокую общественную значимость и напрямую затрагивает интересы миллионов граждан», — говорится в документе, который есть у «Известий».

Несмотря на то что законодательство Российской Федерации предусматривает возможность использования электронных документов при взаимодействии с ресурсоснабжающими и управляющими организациями (в частности, положения ч. 1 ст. 161 ЖК РФ, а также ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»), на практике в ряде регионов сохраняется обязательная рассылка бумажных квитанций, даже в случае полного перехода потребителя на электронный документооборот.

В документе также отмечается, что при этом платежные документы доступны в электронном виде в ГИС ЖКХ, а также на платформе «Госуслуги» и в мобильных приложениях банков и управляющих компаний.

Граждане, имеющие подтвержденную учетную запись, пользуются этими сервисами, фактически дублируя бумажные документы, которые доставляются в почтовые ящики. Эта ситуация создает дополнительные расходы для исполнителей коммунальных услуг, не способствует сокращению административных издержек и идет вразрез с задачами по переходу на безбумажные технологии, обозначенными в указе президента РФ от 30.12.2022 № 985 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», а также в федеральных проектах «Цифровая экономика» и «Умный город».

В этой связи депутат считает необходимым закрепить за гражданами право самостоятельно выбирать удобный способ получения и оплаты платежных документов за ЖКХ — в бумажном или электронном виде и на полный отказ от получения бумажных квитанций при наличии согласия на получение документов в электронной форме.

«Уверен, что переход к полноценному электронному документообороту в сфере ЖКХ, осуществляемому на добровольной и осознанной основе, будет способствовать повышению прозрачности, снижению административных расходов и росту доверия со стороны граждан. Прошу предоставить письменный ответ в установленные законодательством сроки», — отметил депутат.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
8 июля 2025  22:14
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
25
В Самарскую область возвращается жара: соблюдайте меры пожарной безопасности!
8 июля 2025  19:26
В Самарскую область возвращается жара: соблюдайте меры пожарной безопасности!
109
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
8 июля 2025  11:02
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
249
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности
8 июля 2025  09:10
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности
213
Более 1 млн рублей штрафов выплатят организации за нарушение сроков восстановления благоустройства в Самаре
7 июля 2025  19:04
Более 1 млн рублей штрафов выплатят организации за нарушение сроков восстановления благоустройства в Самаре
1060
Весь список