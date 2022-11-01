Электронные квитанции за октябрь доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»

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С 1 ноября клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», отказавшимся от бумажных квитанций, доступны платежные документы за октябрь. Ознакомиться с начислением за предоставленную услугу за предыдущий месяц можно в личном кабинете. Таким сервисом сегодня пользуется около 16,5 тысячи жителей региона.



Напомним, что на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/email/ доступна подписка на электронную квитанцию за тепловую энергию. Квартплата24 и ЕРЦ также предусмотрели данную функцию для своих клиентов на официальных сайтах. Отказ от бумажного носителя позволяет оперативно получать платежный документ и производить оплату, не отрываясь от своих дел.



«Преимущества дистанционных каналов успели оценить многие жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Так, с начала года число клиентов-физических лиц, отказавшихся от бумажных квитанций в пользу электронных, выросло в 2 раза! Востребован электронный документооборот и среди юридических лиц: за 10 месяцев рост подписок на ЭДО вырос на 20%», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.



Следует отметить, что оплатить счета за октябрь необходимо не позднее 10 ноября.