«Экология» вновь стала главной по мусору в Самарской области

Выбран региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области.

По результатам конкурса статус регионального оператора на 2 года, с 01 ноября 2025 года по 30 ноября 2027 года присвоен акционерному обществу «Экология». Напомним, АО «Экология» заменило 1 ноября 2024 года ООО «ЭкоСтройРесурс».

В Минприроды Самарской области сообщили, что для регоператора идет расчет тарифа. «Экспертная группа КЦТР проводит оценку экономической обоснованности заявленных затрат, после чего утвердит тариф, по которому региональный оператор будет осуществлять деятельность», - заявили в министерстве, пишет Маленькая Сызрань.