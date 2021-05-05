«ЕЭС-Гарант» оценил эффективность проектов в Богатом и Екатериновке

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Самарский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» оценил эффективность реализации энергосервисных договоров на модернизацию систем освещения в селах Богатое и Екатериновка. За 2,5 года экономия бюджетных средств на оплату электроэнергии в двух населенных пунктах составила 11 млн рублей.

Напомним, что в конце 2018 года были установлены 800 новых светодиодных светильников в селе Богатое и 600 – в селе Екатериновка. Все работы «ЕЭС-Гарант» выполнил за собственные средства. По условиям контрактов оплата услуг компании производится из образовавшейся экономии в течение 5 лет.

Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих ламп позволила сократить бюджетные расходы на оплату электроэнергии до 70%. За период с января 2019 года по апрель 2021 года экономия с.Екатериновка составила 5,5 млн рублей, а с.Богатое – 5,6 млн рублей.

«В последнее время мы отмечаем в Самарской области повышение спроса на проекты, связанные с энергосбережением. В определенной степени это связано с курсом страны на бережное использование энергетических ресурсов, закрепленным Федеральным законом №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», - отметил директор Самарского филиала ООО «ЕЭС-Гарант» Юрий Рябов.

В целом в 2019-2020 годах Самарский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» реализовал четыре проекта по модернизации уличного освещения. Помимо сел Екатериновка и Богатое были заключены энергосервисные договоры с городами Жигулевск и Октябрьск. Общий размер экономии от контрактов с «ЕЭС Гарант» в Самарской области оценивается в 150 млн рублей.