Должники продолжают получать цветные уведомления от «РКС-Самара»: теперь оранжевые

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Большинство абонентов - физических лиц «РКС-Самара» добросовестно оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения. Те же, кто до сих пор имеет долги, являются злостными неплательщиками. Они платят только по решению суда или после отключения услуг.

В сентябре 2021 года ресурсоснабжающая компания начала программу, направленную на стимулирование оплаты самыми злостными неплательщиками. Сначала им были направлены досудебные уведомления на желтой бумаге. Сейчас, в начале ноября, будут комплектоваться дела для выдачи судебных приказов на всех, кто не произвел оплату.

Параллельно более 45 тысяч должников получили уведомления на оранжевой бумаге о тампонировании. Каждый из них, кто в течение ноября не заплатит за холодную воду, перед новогодними праздниками рискует остаться без канализации.

Напоминаем, что оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения необходимо вовремя и в полном объёме. И тогда досудебные уведомления и уведомления о тампонировании никогда не попадут в ваши почтовые ящики.