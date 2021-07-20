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Ежемесячная передача показаний гарантирует отражение в квитанциях сумм начислений, соответствующих реальным показаниям счетчиков.
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До 25 июля «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания приборов учета ГВС

20 июля 2021 14:36
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Ежемесячная передача показаний гарантирует отражение в квитанциях сумм начислений, соответствующих реальным показаниям счетчиков.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам о необходимости передавать данные приборов учета тепловой энергии не позднее 25 числа каждого месяца. Ежемесячная передача показаний гарантирует отражение в квитанциях сумм начислений, соответствующих реальным показаниям счетчиков.

Для удобства клиентов работают дистанционные сервисы, позволяющие передать показания не выходя из дома:

- через «Личный кабинет»;

- через сервис «Передача показаний онлайн» на главной странице сайта samara.esplus.ru;

- через мобильное приложение;

- в офисах компании.

Клиенты, лицевой счет которых состоит из 10 цифр, дополнительно могут выбрать удобный способ передачи показаний:

- онлайн-чат; мессенджеры Telegram и Viber (Светлана. ЭнергосбыТ Плюс);

- социальная сеть ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»).

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что своевременная передача показаний позволяет контролировать расходы на коммунальные платежи и избежать перерасчетов, проводимых ресурсоснабжающими организациями или управляющими компаниями.

 

Теги: показания приборов ЭнергосбыТ Плюс

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