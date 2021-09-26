Чапаевск в понедельник, 27 сентября, останется без газа. Об этом сообщили поставщики услуги.
Газа не будет с 8:00 до 17:00. Причины не называются.
Без голубого топлива останутся дома по следующим адресам:
- ул. Советская, 53-125, 139б;
- ул. Ленинградская, 62, 55, 36, 34б, 37, 39а;
- ул. Кирова, 47, 49, 61, 63, 67, 71, 34, 51-59, 43, 45, 35, 37, 39, 27, 25, 127а;
- ул. М. Горького, 50, 51, 44а;
- ул. Чапаева, 43, 56, 60, 35;
- ул. Нахимова, 118;
- пер. Гражданский, 6;
- ул. К. Либкнехта, 125б, 127, 121а, 119, 115, 113а, сообщает ГТРК Самара.