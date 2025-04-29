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Бригады "РКС-Самара" устранили 444 засора в апреле этого года

29 апреля 2025 14:34
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Ежедневно отрабатываются десятки заявок, часто по одним и тем же адресам.

Бригады «РКС-Самара» за апрель 2025 года устранили 444 засора. В день ресурсное предприятие отрабатывает десятки заявок. И часто по одним и тем же адресам.

Всего с начала года «РКС-Самара» устранили 1684 засора по городу. Проблема находится на контроле не только у ресурсоснабжающей организации, к ее решению подключились управляющие компании. Например, УК «Образцовое содержание жилья» установила собственную ловушку на выпуске из дома 85 по ул. Рабочей. Улов за неделю – на фото, полная сетка остатков продуктов, средств гигиены. Жильцам домов, где прошли работы, были даны разъяснения от компании о правилах пользования канализацией. В дальнейшем их продолжат держать в курсе коммунальной жизни дома, чтобы снизить количество засоров.

«РКС-Самара», как компания с социальной ответственностью, не просто обслуживает сети водоотведения – промывает, прочищает, устраняет засоры, но и повышает коммунальную культуру среди жителей. Для этого проводятся акции у наиболее проблемных домов с демонстрацией мусора, который попадает в канализацию.

«РКС-Самара» напоминает! В канализацию нельзя смывать:

- пищевые отходы

- влажные салфетки и влажную туалетную бумагу

- средства гигиены (даже «растворимые» - они не растворяются)

- стройматериалы

- гранулы для кошачьих лотков

- жир

- бумагу

- лекарства (негативно влияют на качество биологической очистки).

Все указанные отходы не растворяются в воде и нарушают работу канализации. Не делайте соседей заложниками ситуации, используйте систему водоотведения правильно!

 

Фото предоставлено пресс-службой "РКС-Самара"

Теги: РКС-Самара Самара

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