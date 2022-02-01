Бригады для расчистки крыш работают во всех районах Самары

76

В связи с обильными снегопадами и начавшейся оттепелью в Самаре, коммунальные службы задействовали все ресурсы в работах по расчистке кровель от снежных накоплений и наледи. Бригады для расчистки крыш работают во всех районах города в режиме усиления.

По словам Владимира Василенко, в условиях «температурных качелей» и усиления снегопадов, когда возрастает риск схода снега с крыш, козырьков, карнизов, балконов и кондиционеров, вопрос безопасности выходит на первый план.

В Самаре 6 892 многоквартирных дома со скатной кровлей, из них 2 991 дом располагается вдоль пешеходной зоны. По состоянию на 31 января, коммунальным службам требовалось обратить внимание на расчистку 473 кровель.

Сегодня в дневную смену на крышах города задействовано 70 бригад – 221 человек.

Ответственность за уборку снега и наледи с парапетов балконов (лоджий), кондиционеров и карнизов лежит на собственниках жилых помещений. При необходимости они могут обратиться за помощью в свою управляющую организацию.

В Самарском районе 1447 многоквартирных домов, 90% из них со скатной кровлей.

В работе на высоте важно соблюдение всех мер безопасности. Специалисты имеют доступ к таким работам и соответствующее оснащение. Кровельные работы осуществляются с помощью подвесной системы и канатного доступа, при наличии у работников специальных страховочных привязей и ремней безопасности. Специалисты, находящиеся внизу, координируют работу сотрудников на крыше и следят за безопасностью прохожих и выходящих из подъездов жителей.

Управляющая организация МП г.о. Самара «Жилсервис» обслуживает порядка 90% жилого фонда в Самарском районе. Сегодня работы по расчистке кровель специалисты управляющей компании начали с раннего утра.

При выявлении недобросовестных управляющих организаций, выполняющих содержание обслуживаемых территорий некачественно или несвоевременно, районные административные комиссии, Государственная административно-техническая инспекция по благоустройству Самары составляют акты, которые далее направляются в Прокуратуру и в ГЖИ для принятия мер в отношении нарушителей.

Помимо этого, к управляющим организациям, намеренно сбрасывающим снег с кровли на территорию проезжей части, и создающим тем самым препятствия для передвижения транспорта и угрозу аварийной ситуации, также применяются меры административного воздействия.

Администрация города обращается к горожанам с просьбой не парковать автотранспорт вблизи домов со скатной кровлей, а также под балконами и кондиционерами, козырьками, с которых возможен сход снежных масс. Помимо опасности схода снега, нужно учитывать, что личный транспорт часто затрудняет работу коммунальных служб по очистке кровель.

Фото: администрация Самары